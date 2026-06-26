Was für eine Erfolgsstory: Nachdem die BioAge-Labs-Aktie im Januar bereits eine Performance von bis zu +449% auf den ursprünglichen Empfehlungskurs erreicht hatte, ist der No Brainer Club nun auch mit dem letzten verbliebenen Aktienpaket ausgestiegen. Wie NBC-Chefanalyst Maximilian Ruth am gestrigen Donnerstag mitteilte, wurde die Position oberhalb von 24 US$ vollständig verkauft - mit einem Gesamtgewinn von fast +500%. Mit dem Verkauf von BioAge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de