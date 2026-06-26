© Foto: Kay Nietfeld/dpaNach den VAE droht nun auch der Irak mit einem Austritt aus der OPEC. Droht dem mächtigsten Kartell der Geschichte der endgültige Kollaps - und wie tief fällt der Ölpreis?Seit September 1960 hat die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) den Ölmarkt faktisch kontrolliert. Sie wurde damals in Bagdad gegründet, da der weltweite Ölmarkt zu der Zeit fast vollständig von einer Gruppe mächtiger, westlicher Ölkonzerne beherrscht wurde, die über die Ölpreise entschieden. Gründungsmitglieder waren Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela, die damals zu den größten ölproduzierenden Ländern zählten. Sie wollten mehr Kontrolle über die Preise des von ihnen geförderten Öls haben. …
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,GB00BP6MXD84,US30231G1022,XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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