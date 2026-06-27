Die Nvidia-Aktie hat zuletzt kräftig an Wert verloren und innerhalb kurzer Zeit rund 19% eingebüßt. Auslöser waren anhaltende Gewinnmitnahmen sowie eine spürbare Eintrübung des kurzfristigen Chartbilds. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate wächst damit die Unsicherheit, ob die Korrektur bereits ihr Ende gefunden hat oder sich der Abwärtsdruck weiter verschärft. Für Anleger rückt nun die Frage in den Fokus, ob wichtige Unterstützungen halten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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