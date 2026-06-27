Europas Versicherungsriesen stehen bei Dividendenjägern hoch im Kurs. Und das völlig zu Recht. Die Ausschüttungen sind bei Allianz, AXA, Generali, Hannover Rück und Munich Re hoch und sollen weiter steigen. DER AKTIONÄR zeigt, welcher europäische Versicherungsriese in den nächsten fünf Jahren die höchste Dividende bieten dürfte.Das Wichtigste kurz und knapp:• AXA liegt mit einer addierten Dividendenrendite von 33,1 Prozent für 2026 bis 2030 vorn, allerdings ist die französische Quellensteuer ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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