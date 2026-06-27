© Foto: adobe.stock.comHinter dem Goldpreis liegen dramatische Handelstage. Der Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar hätte in einem Debakel sondergleichen enden können. Stattdessen stemmte sich Gold gegen den Crash. Ist das die Wende?Aktuelle Goldpreisentwicklung - Edelmetall trotzt dem Crash und schürt Hoffnung Als der Goldpreis unter der Woche unter die eminent wichtigen 4.000 US-Dollar zurücksetzte, öffnete sich die Falltür. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 3.800 US-Dollar schien unausweichlich, zu stark war der Druck, der auf dem Edelmetall lastete. Doch Gold trotzte dem drohenden Crash und legte überraschend kräftig zu. Nun macht eine Schwalbe bekanntlich noch keinen Sommer, doch ein …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXX,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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