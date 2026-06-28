Der US-Supreme Court hat Bayer einen seltenen Sieg im Glyphosat-Streit beschert. Was das für die laufende Sammelklage bedeutet. Und warum ein neues Pharma-Mittel für echte Kursfantasie sorgen könnte. Der US-Supreme Court hat Bayer in einem richtungsweisenden Urteil den Rücken gestärkt: Die Richter entschieden am Mittwoch im Fall Durnell, dass bundesstaatliche Warnhinweis-Klagen im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat durch das US-Bundesgesetz FIFRA verdrängt werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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