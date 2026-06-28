Die SAP-Aktie steht nach einem massiven Kursrückgang weiter unter Druck und notiert deutlich unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Zwar stützen Aktienrückkäufe und positive Analysteneinschätzungen den Titel, doch Sorgen um Margen, Cloud-Wachstum und die Monetarisierung von KI belasten das Vertrauen der Anleger. Entscheidend wird nun der 23. Juli 2026, wenn SAP seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegt und zeigen muss, ob die Wachstumsstory weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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