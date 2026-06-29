Experten sind sich einig, dass humanoide Roboter zu den größten technologischen Zukunftsmärkten der nächsten Jahrzehnte gehören. Physical AI bezeichnet KI-Systeme, die nicht nur Informationen verarbeiten, sondern auch Maschinen dazu befähigen ihre Umgebung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und eigenständig in der realen Welt zu handeln. Dies bildet die technologische Grundlage für Anwendungen wie humanoide Roboter, autonome Fahrzeuge, Drohnen und eine neue Generation intelligenter Produktionssysteme. Physical AI ist somit ein Ökosystem, das Halbleiter, Software, Sensorik, Robotik und Automatisierung verbindet. Aber nicht nur Hersteller von humanoiden Robotern profitieren, sondern auch zahlreiche Zulieferer entlang der Wertschöpfungskette. Was bedeutet das konkret für die genannten Gesellschaften?Den vollständigen Artikel lesen ...
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