Die Volatilität hat hat zuletzt spührbar zugenommen. In solchen Phasen zeigt sich regelmäßig die Stärke von Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf einem robusten Fundament steht. Johnson & Johnson liefert dafür aktuell ein starkes Beispiel.• Johnson & Johnson profitiert vom langfristigen Megatrend Gesundheit.• Die Aktie hat nach längerer Konsolidierung charttechnisch Stärke gezeigt.• Der begleitende Optionsschein im "Megatrend Folger" liegt bereits deutlich im Plus.Während einige Technologie-Titel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär