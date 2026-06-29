Ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von Alphabet. Ab heute gehören die Anteile der Google-Muttergesellschaft dem Dow Jones Index an. Sie rücken für die Papiere des US-Telekomunternehmens Verizon nach, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices in der Vorwoche mitgeteilt hatte. Damit sind nun bereits vier der fünf GAFAM-Konzerne im US-Leitindex vertreten. Kurzfassung:• Alphabet ersetzt Verizon im Dow Jones und ist damit das vierte GAFAM-Unternehmen im US-Leitindex.• Die Aufnahme spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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