Nach der schwächeren Vorwoche zeichnet sich für den DAX am Montag ein soliderer Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.747 Punkte. Am Freitag war der DAX zeitweise auf 24.547 Punkte abgesackt, hatte seine 50-Tage letztlich aber doch gehalten. Dieses mittelfristige Trendbarometer liegt aktuell bei 24.603 Punkten und hat den DAX zuletzt zweimal aufgefangen. Der Nasdaq 100 hatte in den USA am Freitag wie der Dax seine 50-Tage-Linie getestet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär