Die Allianz-Aktie bleibt auf Rekordjagd - und bekommt nun Rückendeckung von einem der größten Optimisten am Markt. Berenberg bestätigt die Kaufempfehlung für den DAX-Versicherer und sieht weiter ein spektakuläres Kursziel, das selbst auf dem neuen Rekordhoch noch ein enormes Aufwärtspotenzial bedeutet.Das Wichtigste kurz und knapp• Berenberg belässt die Allianz-Aktie nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy".• Das Kursziel liegt weiter bei 684 Euro.• Bei einem Kurs von rund 408 Euro entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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