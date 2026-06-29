© Foto: Arne Dedert/dpaDeutsche Aktien sind freundlich in die neue Woche gestartet, trotz Verlusten bei VW. An den US-Börsen deutet sich ein fester Handelsstart an. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.Nach einer von Verlusten geprägten Vorwoche starten die europäischen Aktienmärkte stabil bis leicht erholt in die neue Handelswoche. Das dominierende Thema an den globalen Märkten ist der fragile Zustand im Nahen Osten, wo nach heftigen militärischen Konfrontationen am Wochenende vorerst eine Atempause eingelegt wurde. Die europäischen Leitindizes zeigen zum Wochenauftakt Stabilisierungstendenzen. Der DAX legt im frühen Xetra-Handel rund 0,2 Prozent zu auf 24.720 Punkte. Größte Gewinner im Index waren …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4781601046,JP3756600007,US67066G1040,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US58933Y1055,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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