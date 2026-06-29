Der DAX ist weiter auf Richtungssuche. In der abgelaufenen Handelswoche gab das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich mehr als 300 Punkte nach und schloss -1,26% tiefer mit 24.671Punkten. Die höchsten Verluste verzeichneten die Papiere von Siemens Energy und Rheinmetall, Bayer war bester DAX-Wert. Was ist in der neuen Woche zu erwarten? Es geht weiter hin und her Zum Wochenstart konnte der DAX noch zulegen - angetrieben von fallenden Ölpreisen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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