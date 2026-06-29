© Foto: Arne Dedert/dpaWas für ein Start in die Woche für die Aktie von IT-Dienstleister Nagarro. Der indische Konkurrent Persistent will den SDAX-Konzern für über eine Milliarde Euro schlucken.Die Aktien des Münchner IT-Dienstleisters Nagarro sind am Montag um mehr als 80 Prozent gestiegen, nachdem der indische Technologiekonzern Persistent Systems ein Übernahmeangebot von 81 Euro je Aktie auf den Tisch gelegt hatte. Damit macht die Aktie auf einen Schlag ihren kompletten Kursverlust seit Jahresanfang wett und notiert aktuell bei 77 Euro. Für den Kauf aller Nagarro-Aktien ist Persistent bereit, insgesamt mehr als eine Milliarde Euro zu zahlen. Das Angebot soll über eine Brückenfinanzierung in Höhe von 1,4 …
Enthaltene Werte: DE000A3H2200,INE262H01XXXDen vollständigen Artikel lesen
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