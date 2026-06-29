Gold und Kupfer in Finnland: Drei Bohrungen erweitern die Zone

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Nordic Resources meldet neue Bohrergebnisse vom Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Nach Angaben des Unternehmens hätten drei neue Bohrlöcher im Südosten der Lagerstätte breite Gold- und Kupferzonen getroffen. Damit reiche die bekannte Vererzung weiter über das bisherige Ressourcen-Blockmodell hinaus als zuvor nachgewiesen. Besonders wichtig sei, dass sich die Zone nicht nur seitlich, sondern auch in die Tiefe fortsetzen könne.

Nordic Resources meldet neue Bohrergebnisse vom Gold-Kupfer-Projekt Kopsa. Nach Angaben des Unternehmens hätten drei neue Bohrlöcher im Südosten der Lagerstätte breite Gold- und Kupferzonen getroffen. Damit reiche die bekannte Vererzung weiter über das bisherige Ressourcen-Blockmodell hinaus als zuvor nachgewiesen. Besonders wichtig sei, dass sich die Zone nicht nur seitlich, sondern auch in die Tiefe fortsetzen könne.

Neue Treffer im Südosten

Das Unternehmen berichtete Ergebnisse aus drei Diamantkernbohrungen mit zusammen 1.286 Metern Bohrkern. Alle drei Bohrungen zielten auf Erweiterungen der Gold-Kupfer-Vererzung im südöstlichen Teil von Kopsa. Laut Nordic Resources lagen die Bohransatzpunkte mindestens 90 Meter weiter außerhalb als die bereits 2025 gemeldeten südöstlichen Bohrungen.



Die neuen Treffer befänden sich nach Unternehmensangaben rund 50 bis 100 Meter außerhalb des aktuellen Ressourcen-Blockmodells. Ein solches Modell zeigt vereinfacht, wo Gold und Kupfer im Untergrund bisher rechnerisch erfasst sind. Die neuen Daten seien darin noch nicht enthalten.

Breite Gold-Kupfer-Zonen

Im Bohrloch NRKOP26027 meldete Nordic Resources 9,85 Meter mit 1,02 Gramm Gold je Tonne und 0,17 Prozent Kupfer ab 287,65 Metern Tiefe. Zusätzlich nannte das Unternehmen 57,5 Meter mit 0,61 Gramm Gold je Tonne und 0,18 Prozent Kupfer ab 353,2 Metern. Darin lag ein höhergradiger Abschnitt von 1,2 Metern mit 2,52 Gramm Gold je Tonne und 0,77 Prozent Kupfer.



Auch NRKOP26026 habe die Hauptzone weiter nach Südosten erweitert. Gemeldet wurden 28,6 Meter mit 0,40 Gramm Gold je Tonne und 0,34 Prozent Kupfer sowie 71,5 Meter mit 0,40 Gramm Gold je Tonne und 0,10 Prozent Kupfer. Innerhalb dieses längeren Abschnitts lag ein Bereich von 2,0 Metern mit 3,58 Gramm Gold je Tonne und 0,28 Prozent Kupfer. Das dritte Bohrloch, NRKOP26028, lieferte laut Mitteilung 69,15 Meter mit 0,53 Gramm Gold je Tonne und 0,12 Prozent Kupfer ab 320,75 Metern Tiefe. Diese Zone liege im Durchschnitt etwa 100 Meter außerhalb der bisherigen Ressourcengrenze.