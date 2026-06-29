DJ EIB gibt Airbus 3 Milliarden Euro Kredit

DOW JONES--Die Europäische Investitionsbank wird Airbus mit 3 Milliarden Euro finanzieren. EIB-Präsidentin Nadia Calvino sagte nach Angaben des Handelsblattes in einem gemeinsamen Interview mit Bloomberg und der spanischen Zeitung El Pais, mit dem Kredit solle Europas Luft- und Raumfahrtindustrie gestärkt werden. Es handele sich um die größte Unternehmensfinanzierung in der Geschichte der EIB, sagte sie.

Airbus wird das Geld in Frankreich, Deutschland und Spanien in Forschung, Entwicklung und Innovationen stecken. Geplant sind Projekte, die sowohl die zivile Luftfahrt als auch Sicherheits- und Verteidigungstechnologien betreffen und die bis 2030 laufen. Nach Angaben der EIB geht es um Schlüsseltechnologien, integrierte Systeme, neue Fertigungslösungen, spritsparende Antriebe und vernetzte Systeme für Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung.

Der Vertrag für eine erste Kredittranche von 1 Milliarde Euro wurde am Montag in Brüssel unterzeichnet.

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June 29, 2026 04:28 ET (08:28 GMT)

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