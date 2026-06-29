Zürich - Urs Lüthy, aktuell Chief Executive Officer (CEO a.i.),?ist im Amt bestätigt worden und wird per 1. Juli 2026 zum neuen CEO von Zurich Schweiz ernannt. Lüthy verfügt über umfassende Führungserfahrung, fundierte Kenntnisse des schweizerischen Versicherungsmarktes sowie des Geschäftes von Zurich Schweiz. Seine Karriere bei Zurich startete Lüthy 2002 als Head of Property for International Programs. Danach übernahm er diverse Führungsfunktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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