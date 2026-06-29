Mitteilung der PNE AG:
PNE bei Ausschreibung für Windenergie an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich- Zwei Projekte erhalten den Zuschlag - Gesamtleistung von 108 MW bezuschlagt
Die PNE-Gruppe war bei der Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur für Windenergieanlagen an Land am 1. Mai 2026 erfolgreich. Zwei eingereichte Projekte erhielten den Zuschlag. Hierbei handelte es sich um den Windpark "Beerfelde" sowie das Repowering-Projekt "Hassendorf"....Den vollständigen Artikel lesen ...
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