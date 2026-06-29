TORONTO, Ontario, 29. Juni 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) freut sich, die Analyseergebnisse seiner ersten Massenprobe aus der ehemals produzierenden Germanium-Gallium-Kupfer-Mine Apex in Utah ("Apex" oder das "Projekt") bekannt zu geben.

Dieses erste Probenahmeprogramm liefert die ersten Ergebnisse nach dem Abschluss der Übernahme von Apex von einer Tochtergesellschaft der Teck Resources Limited am 16. März 2026. Eine 100-kg-Probe wurde aus Apex entnommen und vor den metallurgischen Tests zur Analyse an das Labor geschickt. Die Probe wurde zerkleinert und gemischt; die Analyseergebnisse ergaben 0,180 % Germanium, 0,0273 % Gallium und 1,96 % Kupfer. Mit diesen Analyseergebnissen wird Blue Moon sein geplantes metallurgisches Programm fortsetzen, um eigene Verfahrensablaufoptionen zu ermitteln und zudem kurzfristige Kommerzialisierungsmöglichkeiten zu prüfen.

Die Preise für Germanium und Gallium sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen; Fastmarkets schätzt die aktuellen Spotpreise für die Lieferung von Germanium- und Galliummetall nach Rotterdam auf 10.500 $/kg Ge und 2.650 $/kg Ga. Bei diesen Spotpreisen, einschließlich der CME-Group-Spotpreise für Kupfer von etwa 6,00 $/Pfund Cu, hätte eine Tonne Apex-Erz mit den oben genannten Gehalten einen In-situ-Wert von ca. 18.000 $, noch vor Berücksichtigung der Gewinnungsraten und der Abbauwürdigkeit.

Eine historische Reservenschätzung von Ken Krahulec aus dem Jahr 2018 bezifferte die Reserven auf 1 Mio. Tonnen mit 0,087 % Ge, 0,033 % Ga, 1,8 % Cu und 41 g/t Ag. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat eine qualifizierte Person noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die oben genannte historische Schätzung gemäß NI 43-101 als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Blue Moon behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Um die historischen Schätzungen zu verifizieren, muss das Unternehmen eine qualifizierte Person beauftragen, die historischen Daten zu überprüfen, alle seitdem auf der Liegenschaft durchgeführten Arbeiten zu begutachten und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Blue Moon betrachtet diese historischen Daten als Indikator für die potenzielle Größe und den Gehalt der mineralisierten Lagerstätten, und diese Daten sind für die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Liegenschaft relevant.

Parallel zu den Aktivitäten vor Ort prüft Blue Moon die Möglichkeit, Direct-Shipping-Ore ("DSO", sehr hochgradiges Erz ohne weitere komplexe Aufbereitung oder Anreicherung) aus Apex zu verkaufen. Diese Möglichkeit des DSO-Verkaufs ist auf die Art des außergewöhnlich hohen Gehalts der primären Germanium-Gallium-Mineralisierung zurückzuführen, die in der Vergangenheit auf dem Projekt abgebaut wurde, sowie auf den sehr angespannten Germaniummarkt außerhalb Chinas. Das Unternehmen hat unaufgefordertes Interesse von mehreren großen Abnehmern und Herstellern von Germaniumprodukten erhalten. Auch die Genehmigungsverfahren laufen derzeit weiter, wobei ein Genehmigungsverfahren für einen Kleinbergbau in Utah angestrebt wird, dessen Abschluss für das zweite Quartal 2027 vorgesehen ist. Auch Gespräche über den Vertragsabbau haben begonnen, mit dem Ziel, den DSO-Abbau auf Apex möglicherweise bereits im 3. Quartal 2027 aufzunehmen. Bei einer Förderrate von 150 tpd (Tonnen pro Tag) und unter Zugrundelegung der historischen Ressourcengehalte könnte das vor Ort vorkommende Germanium fast 100 % des inländischen Germaniumbedarfs der USA aus einer einzigen US-amerikanischen Bezugsquelle decken.

Probenahme und Analysemethode

Bei den in dieser Pressemitteilung genannten Proben handelt es sich um Proben, die aus freiliegenden Mineralisierungen auf Apex entnommen wurden. Diese Proben sind selektiver Natur und nicht unbedingt repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt oder die durchschnittliche Ausdehnung der mineralisierten Zone. Alle Proben wurden gemäß den branchenüblichen Best Practices gelagert und versandt und an Blue Coast Research Ltd. ("Blue Coast") in Parksville, British Columbia, zur Probenvorbereitung und Analyse mittels Peroxidfusion geliefert. Blue Coast ist ein unabhängiges, akkreditiertes kommerzielles Labor.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Simon Cooper, P.Eng., einem Mitarbeiter von Blue Moon und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten sowie das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf den Listen der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners, LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Für weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail: mailto:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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Eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen oder dass sich die aktuellen Ziele, Strategien und Absichten des Unternehmens ändern. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Fähigkeit, Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten, die rechtzeitige Beauftragung eines Bergbauunternehmens, die Frage, ob die Massenprobe repräsentativ für den gesamten Erzkörper ist, ob die historischen Ressourcen validiert werden können und ob ein kommerzieller Prozessablaufplan oder eine DSO-Vereinbarung erzielt werden kann. Eine umfassende Erörterung weiterer Risiken, die Blue Moon betreffen, findet sich auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements von Blue Moon, darunter unter anderem: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten; Ressourcenschätzungen; sowie die potenzielle Kommerzialisierung des DSO-Konzepts.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Unternehmensleitung wider, basieren auf den der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und können sich nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern. Dementsprechend warnt das Unternehmen Anleger, bei der Bewertung von Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, Vorsicht walten zu lassen, und weist darauf hin, dass es unangemessen wäre, sich auf solche Aussagen als Grundlage für die Begründung rechtlicher Ansprüche hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse oder Pläne des Unternehmens zu verlassen.

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