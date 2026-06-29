Frankfurt/Main - Mehrere Gewerkschaften von Piloten der Ryanair-Gruppe haben dem Management geschlossen das Misstrauen ausgesprochen. Anlass seien Disziplinarverfahren gegen Mitglieder der Verhandlungskommission während laufender Tarifverhandlungen, teilte die deutsche Gewerkschaft Cockpit am Montag mit. Aus Sicht der Piloten beschädige dieses Vorgehen das Vertrauen in faire Tarifverhandlungen erheblich.
"Die Vereinigung Cockpit lässt die Verhandlungen inzwischen durch professionelle Verhandlungsführer und juristische Berater begleiten", sagte Cockpit-Chef Andreas Pinheiro. "Dies ist eine notwendige Reaktion auf die persönliche Belastung der betroffenen Beschäftigten."
Die Tarifverhandlungen mit Ryanair sollen in mehreren europäischen Ländern in Kürze beginnen. Die "Ryanair Transnational Pilot Group" (RTPG), die gemeinsame Interessenvertretung der Betriebsräte der Ryanair-Unternehmen, forderte Ryanair und deren Tochtergesellschaft Malta Air auf, zu fairen Tarifverhandlungen auf Augenhöhe "zurückzukehren". Nachhaltige Tarifabschlüsse entstünden durch Respekt, ernsthafte Gespräche und tragfähige Kompromisse - nicht durch Druck oder öffentliche Schuldzuweisungen, hieß es.
"Die Vereinigung Cockpit lässt die Verhandlungen inzwischen durch professionelle Verhandlungsführer und juristische Berater begleiten", sagte Cockpit-Chef Andreas Pinheiro. "Dies ist eine notwendige Reaktion auf die persönliche Belastung der betroffenen Beschäftigten."
Die Tarifverhandlungen mit Ryanair sollen in mehreren europäischen Ländern in Kürze beginnen. Die "Ryanair Transnational Pilot Group" (RTPG), die gemeinsame Interessenvertretung der Betriebsräte der Ryanair-Unternehmen, forderte Ryanair und deren Tochtergesellschaft Malta Air auf, zu fairen Tarifverhandlungen auf Augenhöhe "zurückzukehren". Nachhaltige Tarifabschlüsse entstünden durch Respekt, ernsthafte Gespräche und tragfähige Kompromisse - nicht durch Druck oder öffentliche Schuldzuweisungen, hieß es.
© 2026 dts Nachrichtenagentur