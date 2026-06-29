Zunächst zur Charttechnik: Die Unterstützungslinie bei gut 29 Euro hat (im Mai erneut) gehalten. Seitdem geht es mit der Aktie von FlatexDegiro wieder aufwärts. Nun wurde auch der seit Februar bestehende kurzfristige Abwärtstrend und zuvor bereits die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Die neuen Barrieren sind nun die Hochs vom April und Februar (siehe auch Tageschart unten). Nun hat der Online-Broker seine Jahresprognose für 2026 kräftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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