Platzhirsch Nvidia wird derzeit links und rechts von dynamischen Raumfahrt- und KI-Profiteuren wie Graham und Blackberry überholt. Die Depot-2030-Aktie hat sich nach überraschend starken Zahlen in wenigen Wochen glatt verdoppelt!Der Humanoide, der für uns ab 2030 den Hund Gassi führt, darf nicht wie ein alter PC zwischendrin "einfrieren" oder abstürzen. Auch die KI in der Neuen Klasse von BMW muss sicher funktionieren, und das direkt und in Echtzeit. Dafür setzen immer mehr Firmen auf das Echtzeit-Betriebssystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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