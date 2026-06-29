Die Deutsche Telekom-Aktie bleibt angeschlagen. Die Unterstützungszone von 26,05 bis 26,32 € ist und bleibt hier das Zünglein an der Waage rund um perspektivische Aufwärtsambitionen. Allerdings konnte zuletzt das Niveau von 26,32 € nicht überzeugend zurückerobert werden. Nun notiert der DAX-Titel seit drei Tagen knapp darunter und steht unmittelbar vor der nächsten wichtigen Unterstützungsmarke. Käufer weiterhin gesucht In der letzten Analyse stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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