Die Allianz-Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einem stabilen Aufwärtstrend und markiert am Montag mit rund 410 € ein neues Allzeithoch. Nach der starken Kursentwicklung stellt sich die Frage, ob weiteres Potenzial besteht oder die Bewertung inzwischen ausgereizt ist. Berenberg hebt Kursziel deutlich an Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt eine neue Studie der Berenberg Bank. Analyst Michael Huttner erhöhte sein Kursziel von 504 € auf 684 € und sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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