© Foto: Dall-EGoogle bringt SandboxAQs Spezial-KI in die Cloud: Gemini soll Forschung in Pharma, Chips und Materialien beschleunigen.Alphabets Tochter Google wird SandboxAQs spezialisierte Modelle künstlicher Intelligenz für den Einsatz in der wissenschaftlichen Forschung anbieten, um Aktivitäten wie die Wirkstoffforschung und die Halbleiterherstellung zu unterstützen, berichtete Bloomberg am Montag. Die KI-Modelle werden über Google Cloud angeboten, sodass Benutzer Googles Gemini KI-Tool mit den KI-Systemen von SandboxAQ kombinieren können, die auf wissenschaftlichen Gleichungen und Labordaten basieren, berichtete das Nachrichtenportal. AQCat ist ein SandboxAQ-Produkt, das über Google Cloud angeboten …
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