© Foto: Richard Drew - APYardeni Research sieht in der aktuellen Marktlage keine breite Panik, sondern eine Rotation. Die Börse kauft nicht mehr blind alles, was KI sagt - und genau das trifft die alten Lieblinge.Die KI-Rallye bekommt Risse - aber laut Yardeni Research ist das noch kein Warnsignal für den gesamten US-Aktienmarkt. Der S&P 500 hat im Juni bislang fast drei Prozent verloren. Dahinter stecke jedoch weniger ein breiter Ausverkauf als eine Rotation weg von den großen KI-Gewinnern, erklärte das Research-Haus in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung. "Wie wir vorhergesagt hatten, erlebte der S&P 500 im Juni einen Einbruch. Wir gingen davon aus, dass es sich eher um eine sich ausweitende Rotation als …
Enthaltene Werte: US0231351067,US02079K3059,US5949181045,US68389X1054,US2605661XXX,US78378X1XXX,2455711,US30303M1027,US53656G4XXX,CA46438Q1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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