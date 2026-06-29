Die Amazon-Aktie startet mit viel Schwung in die neue Handelswoche. In der Spitze ging es bislang um rund +8,5% nach oben, womit der wichtige Unterstützungsbereich um 236,40 US$ vorerst erfolgreich verteidigt wurde. Nach der vorherigen Korrektur stellt sich nun die Frage, ob daraus wieder mehr als nur eine kurzfristige Gegenbewegung entstehen kann. Bullen melden sich zurück In der vorangegangenen Analyse meinerseits stand eine nicht minder starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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