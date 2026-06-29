© Foto: Arne Dedert/dpaDie größen US-Börsen sind mit Gewinnen in den Handel gestartet, wobei der Chip-Ausverkauf anhält. DAX und Europabörsen fallen größtenteils zurück. Der Ölpreis steigt, Gold und Silber rutschen ab.Die US-Leitindizes haben sich im frühen Handel an der Wall Street (Stand 17:00 Uhr) fester gezeigt. Der marktbreite S&P 500 steigt um 0,8 Prozent, der Nasdaq 100 gewinnt 1,2 Prozent und der Dow Jones zieht um 0,6 Prozent an. Diese Woche stehen nur wenige Quartalszahlen in den USA an, unter anderem aber von dem Adidas-Konkurrenten Nike. Amazon und Visa führen die Gewinnerliste im Dow an, unter den Verlierern sind UnitedHealth und Chevron. Der US-Medien- und Kabelriese Comcast trennt sich von seinem …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US4781601046,JP3756600007,US67066G1040,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,US58933Y1055,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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