Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.626 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Zulegen konnten unter anderem die Aktien von RWE, Rheinmetall und Zalando. Deutliche Einbußen gab es dagegen für die Papiere von Heidelberg Materials und der Deutschen Telekom.
Hintergrund dürften beim Bonner Konzern die jüngsten Berichte über eine Fusion mit der US-Tochter T-Mobile sein. Die Anleger zweifeln offenbar daran, dass der Unternehmenswert durch eine derartige Transaktion gesteigert werden könnte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1424 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8754 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.025 US-Dollar gezahlt (-1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,27 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,93 US-Dollar, das waren 94 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Zulegen konnten unter anderem die Aktien von RWE, Rheinmetall und Zalando. Deutliche Einbußen gab es dagegen für die Papiere von Heidelberg Materials und der Deutschen Telekom.
Hintergrund dürften beim Bonner Konzern die jüngsten Berichte über eine Fusion mit der US-Tochter T-Mobile sein. Die Anleger zweifeln offenbar daran, dass der Unternehmenswert durch eine derartige Transaktion gesteigert werden könnte.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1424 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8754 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.025 US-Dollar gezahlt (-1,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,27 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 72,93 US-Dollar, das waren 94 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur