IQM hat heute bekannt gegeben, dass es im IDC MarketScape als Major Player aufgeführt wurde: Bewertung von Anbietern weltweit im Bereich Quantum Computing 2026.

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IQM named a major player in the IDC MarketScape

Nach Ansicht von IQM erfolgt diese Auszeichnung zu einem Zeitpunkt, an dem Institutionen weltweit den Übergang von gemeinsam genutzten Clouds zum Quantencomputing mit einer Infrastruktur vollziehen, die sie selbst besitzen und betreiben. IQM bezeichnet dies als "Production Quantum": Full-Stack-Systeme mit supraleitender Technologie und offener Architektur, die vor Ort in den eigenen Rechenzentren und HPC-Umgebungen der Kunden eingesetzt werden, wobei die Unternehmen die Hardware besitzen, internes Fachwissen aufbauen und Quantenprozessoren parallel zu ihrer bestehenden klassischen Infrastruktur betreiben.

Gemäß IDC MarketScape: "Für Einrichtungen, die langfristig Quantenprogramme aufbauen, bedeutet dies, dass die auf IQM-Hardware entwickelten Arbeitsabläufe und das geistige Eigentum weiterhin übertragbar bleiben."

In dem Bericht heißt es weiter: "Ziehen Sie IQM in Betracht, wenn Sie eine lokale Quanteninfrastruktur mit vollständigem Eigentumsrecht an der Hardware und einem Bereitstellungsmodell benötigen, das einen schrittweisen Kapazitätsausbau ermöglicht von der Mitarbeiterschulung bis hin zu 150-Qubit- und 300-Qubit-Prozessoren und alles im Rahmen einer einzigen Lieferantenbeziehung."

Das "Production Quantum"-Modell von IQM soll Institutionen strategische Unabhängigkeit und Wettbewerbsvorteile verschaffen. Es basiert auf drei Grundsätzen:

Eigentum statt nur Zugriff. IQM liefert komplette Quantensysteme vor Ort, sodass Institutionen die direkte Kontrolle über ihre eigene Hardware haben, anstatt nur einen nach Verbrauch abgerechneten Zugriff auf die Hardware eines Drittanbieters zu erhalten. Das geistige Eigentum und die Arbeitsabläufe, die ein Team entwickelt, verbleiben bei diesem Team. Das ist Quantentechnologie, die Sie besitzen, betreiben und weiterentwickeln können.

Offen statt geschlossen. IQM-Systeme arbeiten über das Qrisp-SDK mit Standard-Frameworks wie Qiskit und Cirq zusammen, und die QDMI-Interoperabilitätsschicht ist Open Source. Kunden bauen auf offenen Grundlagen auf und sind nicht an einen einzigen proprietären Weg gebunden.

Integriert statt fragmentiert. IQM entwirft den Chip, fertigt die Hardware, entwickelt die Software und liefert das System wobei die Chipfertigung im eigenen Haus in Espoo erfolgt. Ein einziges Unternehmen ist vom Qubit bis zum Rechenzentrum verantwortlich, was institutionellen Käufern Transparenz in der Lieferkette und Kontrolle über ihren Upgrade-Pfad verschafft.

"Wir waren schon immer der Überzeugung, dass die Zukunft des Quantencomputings etwas ist, das Institutionen besitzen, betreiben und weiterentwickeln und nicht etwas, das sie mieten", sagte Jan Goetz, CEO und Mitgründer von IQM Quantum Computers. "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung und sehen dies als Zeichen, dass sich der Markt in Richtung des Modells bewegt, das wir von Anfang an unterstützt haben: echte Systeme, die geliefert werden und in der eigenen Umgebung des Kunden laufen. Wir stehen noch am Anfang, aber wir freuen uns, transparent und gemeinsam mit den Institutionen zu entwickeln, die Quantencomputing bereits in die Praxis umsetzen."

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren, nationalen Laboren und Unternehmen weltweit Full-Stack-Quantencomputer sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Dank des On-Premise-Bereitstellungsmodells von IQM sind Kunden Besitzer ihrer Quanteninfrastruktur und können sie direkt kontrollieren. Das 2018 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält eine Niederlassung in München. Es beschäftigt über 400 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM hat bei der SEC eine F-4-Registrierungserklärung eingereicht, die inzwischen für wirksam erklärt wurde. Geplant ist eine Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), wodurch das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq Global Exchange in den USA vorhanden wäre.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Untersuchung stützt sich auf eine strenge Bewertungsmethodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien berücksichtigt und die Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes in einer einzigen grafischen Darstellung veranschaulicht. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von Technologieanbietern aussagekräftig verglichen werden. Der Rahmen bietet Technologie-Einkäufern zudem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

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