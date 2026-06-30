Die Börsenlandschaft ist in Bewegung und während der Immobilienriese Vonovia mit frischen Analystensignalen und strategischen Finanzierungen versucht, Vertrauen zurückzugewinnen, steht Zalando nach der Horrornachricht weiterhin im Fokus der Investoren, aber sicherlich auch der Shortseller. Doch abseits dieser beiden deutschen Werte, möchte Desert Gold Ventures in Mali den Sprung zum Goldproduzenten schaffen. In diesem Bericht beleuchten wir daher, welche Impulse diese drei Unternehmen aktuell setzen und wo die Reise für Anleger hingehen könnte. Vom Immobilienmarkt über den Einzelhandel bis zur Goldmine in Westafrika. Lesen Sie jetzt weiter.Den vollständigen Artikel lesen ...
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