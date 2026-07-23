Das aktuelle Börsenumfeld ist trotz des Krieges in der Ukraine und im Iran nach wie vor bullisch gestimmt und es finden sich immer wieder Unternehmen, die sich als aussichtsreiche Kandidaten für die nächste Investition präsentieren. Dieser Bericht analysiert drei aussichtsreiche Werte aus drei unterschiedlichen Sektoren. Zum einen ist das ein europäischer Technologiegigant, der durch seine Monopolstellung die Billionen-Bewertung anvisiert. Zum anderen ein stark unterbewerteter Gold-Explorer, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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