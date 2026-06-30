Honeywell hat seine Aufspaltung vollendet. Während Quantinuum den Quanten-Hype spielt, startet Honeywell Aerospace als fokussierter Luftfahrt- und Rüstungswert. Welche Aktie passt besser ins Depot? Mit Handelsstart von Honeywell Aerospace ist aus einem der letzten großen US-Mischkonzerne ein fokussiertes Trio geworden. Honeywell hat seine Luftfahrt- und Verteidigungssparte abgespalten. Die neue Aktie firmiert unter dem Kürzel HONA. Das verbliebene Automatisierungsgeschäft tritt als Honeywell Technologies auf und behält den Ticker HON. Je zwei alte Honeywell-Aktien ergaben eine Aktie von Honeywell Aerospace. Seit dem Start in die neue Woche ist die Aktie von Honeywell Aerospace handelbar. …
Enthaltene Werte: US4385161XXX,US74768A1043,US43849R1059Den vollständigen Artikel lesen
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