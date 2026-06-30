NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erwartet von den Briten eine erneut starke Umsatzentwicklung, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal schrieb. Die Jahresziele dürften bestätigt werden und der Ergebniskonsens sei gut untermauert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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