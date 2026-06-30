Einbindung in McKessons Marktplatz für medizinisch-chirurgische Lösungen mit einem bundesweiten Kundenstamm

Toronto, ON / 30. Juni 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) ("TempraMed" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter auf dem Gebiet der Lösungen für das Temperaturmanagement von Medikamenten, gibt mit Freude den Ausbau seiner Geschäftsbeziehung zu McKesson Medical-Surgical ("MMS") bekannt. Die mit 23. Juni 2026 datierte Vereinbarung erweitert den Kooperationsumfang und umfasst den Vertrieb des gesamten Produktportfolios in Nordamerika, den Ausbau des B2B-Geschäfts sowie eine tiefere Integration in einen der größten Healthcare-Marktplätze der USA.

Wichtigste Fakten zur Partnerschaft:

- Vertrieb des gesamten Produktportfolios: Einbindung aller TempraMed-Produkte, einschließlich VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med, in das Verkaufs- und Vertriebsnetz von MMS.

- Ausbau des B2B-Geschäfts: Zugang zu einem ausgedehnten Netzwerk an Gesundheitsdienstleistern wie Arztpraxen, Zentren für ambulante Chirurgie, Langzeitpflegeeinrichtungen sowie häusliche Pflegedienste.

- Vermarktung über mehrere Kanäle: Vertrieb durch Simply Medical, LLC (ein MMS-Affiliate), B2B2C-Partner sowie führende Plattformen wie Optum Now.

- Skalierbarer Marktzugang: Einbindung in den Marktplatz von McKesson Medical-Surgical, der rund 270.000 Artikel (SKUs) umfasst und eine Klientel in allen Bundesstaaten beliefert.

McKesson Medical-Surgical zählt zu den größten und bestetablierten B2B-Vertriebsfirmen für Gesundheitsprodukte Nordamerikas. Über sie erhält TempraMed direkten Zugang zu einem vielfältigen Kundenstamm im Bereich des nicht akuten Pflegebedarfs. Mit dieser Partnerschaft vollzieht TempraMed einen entscheidenden Entwicklungsschritt hin zu einem diversifizierteren Umsatzmodell; skalierbare B2B-Vertriebskanäle sollen die wachsende Präsenz des Unternehmens im Apotheken-Einzelhandel ergänzen.

Die Einbindung von TempraMeds gesamtem Produktportfolio über das Verkaufs- und Vertriebsnetzwerk von McKesson Medical-Surgical dürfte den Bekanntheitsgrad der Produkte steigern, die Beschaffung für Gesundheitsdienstleister effizienter gestalten und die Akzeptanz für die firmeneigenen Wärmeschutzlösungen in verschiedensten Pflegebereichen erhöhen.

Ron Nagar, CEO von TempraMed, meint dazu: "Unsere Partnerschaft mit McKesson Medical-Surgical ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unserer Vertriebsstrategie in Nordamerika. Über diese Vertriebsvereinbarung erwartet TempraMed, einem breiteren Spektrum von Anbietern nicht akuter Pflegeleistungen und Gesundheitseinrichtungen den Zugang zu den firmeneigenen Lösungen für das Temperaturmanagement zu verbessern.

Wir möchten die Verfügbarkeit unserer Produkte für medizinisches Fachpersonal und Patienten, die temperaturempfindliche Medikamente anwenden, vereinfachen und ihnen unser gesamtes Produktportfolio über das Vertriebsnetz von McKesson Medical-Surgical anbieten. Wir sind überzeugt, dass diese größere Reichweite die Bekanntheit unserer Produkte steigern und zukünftiges Wachstum fördern wird.

Wir konzentrieren uns auch in Zukunft auf den Aufbau strategischer Vertriebspartnerschaften, um den Marktzugang zu verbessern und langfristig mehr Akzeptanz für unsere Lösungen für das Temperaturmanagement von Medikamenten zu erreichen."

Diese nicht-exklusive Vereinbarung stärkt TempraMeds Standbein in der US-amerikanischen Lieferkette für Gesundheitsprodukte und steht im Einklang mit dem branchenweiten Trend hin zu einer dezentralen Gesundheitsversorgung, bei der immer mehr Behandlungen außerhalb der klassischen Spitäler durchgeführt werden. Durch die Nutzung der umfassenden Infrastruktur und des Kundennetzwerks von McKesson Medical-Surgical ist TempraMed bestens aufgestellt, um die steigende Nachfrage nach zuverlässigen, patientenorientierten Lösungen zum Schutz temperaturempfindlicher Medikamente bedienen zu können.

Über TempraMed Technologies Ltd.

TempraMed Technologies Ltd. ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit einem Portfolio von innovativen, temperaturgeregelten Lösungen zur Lagerung von Medikamenten. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, die Wirksamkeit lebensrettender Medikamente zu gewährleisten. TempraMed entwickelt patentierte, bei der FDA registrierte Wärmeisolierungsgeräte, die rund um die Uhr ohne Batterien oder externe Stromversorgung funktionieren. Mit einer bereits auf dem Markt erhältlichen Produktlinie - darunter VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med - ermöglicht TempraMed Patienten und Gesundheitsdienstleistern die sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente - überall und jederzeit. Mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien wird TempraMed seine globale Expansion fortsetzen, um Lösungen für den Medikamentenschutz und die Therapietreue anzubieten.

Investoren, die mehr über TempraMed erfahren möchten, werden gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden:

ir@tempramed.com

www.tempramed.com

Kontakt:

Julia Becker

Vice President, Capital Markets

T: +1 (604) 785-0850

E: julia@tempramed.com

Medien

Brenda Zeitlin

Vice President, Marketing

E: brenda@tempramed.com

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Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie "voraussehen", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "könnte", "planen", "wird", "sollte", "Strategie", "Zukunft", "potenziell" und ähnlichen Ausdrücken oder an Aussagen über Ereignisse oder Umstände zu erkennen, die in der Zukunft eintreten könnten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: dem erwarteten Umfang, den Vorteilen und dem Erfolg der erweiterten Partnerschaft des Unternehmens mit McKesson Medical-Surgical; dem geplanten Vertrieb des gesamten Produktportfolios des Unternehmens, einschließlich VIVI Cap, VIVI Cap Smart, VIVI Epi und VIVI Med, über das Vertriebs- und Distributionsnetzwerk von McKesson Medical-Surgical; der erwarteten Ausweitung der Reichweite des Unternehmens in den B2B-, B2B2C- und E-Commerce-Kanälen im Gesundheitswesen, einschließlich Simply Medical, LLC und Plattformen wie Optum Now; dem erwarteten Zugang zu Gesundheitsdienstleistern in Einrichtungen der nicht-akuten Versorgung, darunter Arztpraxen, ambulante Operationszentren, Langzeitpflegeeinrichtungen und häusliche Pflegeorganisationen; dem Übergang des Unternehmens zu einem stärker diversifizierten Umsatzmodell; der erwarteten Steigerung der Produktsichtbarkeit, der Rationalisierung der Beschaffung und der Beschleunigung der Einführung der Lösungen des Unternehmens; sowie dem langfristigen Ziel des Unternehmens, zum Standard für die temperaturgesteuerte Medikamentenverwaltung in Nordamerika und weltweit zu werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Annahme, dass die erweiterte Partnerschaft zu den vorgesehenen Bedingungen umgesetzt und aufrechterhalten wird; die Annahme, dass die Produkte des Unternehmens in den vorgesehenen Vertriebskanälen und Versorgungsbereichen eingesetzt werden; die Annahme, dass das Unternehmen über ausreichende finanzielle und operative Ressourcen verfügt, um den Vertrieb in großem Maßstab zu unterstützen; die Annahme, dass die Parteien ihren jeweiligen Verpflichtungen weiterhin nachkommen werden; und dass die Marktbedingungen in Nordamerika die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens stützen werden.

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