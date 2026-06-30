Zürich - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Quartal wieder etwas deutlicher am Devisenmarkt interveniert. Sie erwarb von Januar bis März Devisen im Gegenwert von 3,94 Milliarden Franken. Dies geht aus einer am Dienstag publizierten Statistik zu den Devisengeschäften der SNB hervor. Die Notenbank gibt die Interventionen für ein bestimmtes Quartal jeweils am Ende des Folgequartals bekannt. Die SNB kommentiert ihr Vorgehen am Devisenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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