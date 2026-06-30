© Foto: UnsplashIm Streit um mutmaßlich nach China geschmuggelte KI-Hardware haben taiwanische Behörden eskaliert und Büros von Super Micro Computer durchsuchen lassen. Razzia bei Super Micro Computer lässt Aktie abstürzen Der Hersteller von KI-Server-Racks Super Micro Computer wird seinen zweifelhaften Ruf einfach nicht los. Durfte sich die Aktie in der vergangenen Woche noch über starke Kursgewinne freuen, nachdem sie eine Kaufempfehlung von GF Securities erhalten und das das Unternehmen einen neuen KI-Server ausgestattet mit der neuesten Generation von Nvidia-Hardware vorgestellt hatte, befindet sie sich bereits wieder im freien Fall. Für hohe Kursverluste sorgten zum Wochenauftakt Berichte aus Taiwan, …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US24703L2025,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen
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