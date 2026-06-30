© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph HardtRheinmetall wurde nach der Bundeswehr-Pleite gnadenlos verkauft. Die DZ Bank hält dagegen - und setzt mit Hensoldt und Renk auf die ganze Aufrüstungskette.Rheinmetall ist nach dem verlorenen Milliardenauftrag der Bundeswehr brutal abgestraft worden. Doch für die DZ Bank ist der Kursrutsch kein Grund, die deutsche Rüstungsstory abzuschreiben. Im Gegenteil: In neuen Studien bekräftigt das Institut seine Kaufempfehlungen für Rheinmetall, Hensoldt und Renk. Die Kursziele liegen bei 1.705 Euro für Rheinmetall, 90 Euro für Hensoldt und 64 Euro für Renk. Die Botschaft dahinter ist klar: Europas Aufrüstung ist aus Sicht der Analysten kein kurzer Sonderboom, sondern ein langfristiger …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE000HAG0005,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE