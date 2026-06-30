Es ist ein grauenvoller Wochenbeginn für die Deutsche Telekom-Aktie. Nachdem der Kurs des deutschen Telekomriesen bereits am Montag um über -5% abgesackt ist, geht es am Dienstagmorgen um weitere -3% nach unten. Die Telekom-Aktie fällt damit auf den tiefsten Stand seit August 2024. Was zieht sie momentan in den Kurskeller und sollten Anleger jetzt einsteigen? Zwei strategische Sorgen Hinter der heftigen Abwärtsbewegung der Deutsche Telekom-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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