DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gem. § 50 Abs. 1 Nr. 1 WpHG - Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien sowie Umstellung der Börsennotierung

Sonstige Kapitalmarktinformationen gemäß -- 50 WpHG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gem. -- 50 Abs. 1 Nr. 1 WpHG - Umwandlung sämtlicher Vorzugsaktien sowie Umstellung der Börsennotierung

München (pta000/30.06.2026/10:40 UTC+2)

Die ordentliche Hauptversammlung der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) vom 13. Mai 2026 sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre vom selben Tag haben beschlossen, dass sämtliche Vorzugsaktien ohne Stimmrecht in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt werden. Die Umwandlung erfolgt im Wege einer Satzungsänderung durch Aufhebung des in -- 5 Absatz 2 und -- 25 Absatz 3 der Satzung bestimmten Gewinnvorzugs.

Die entsprechende Satzungsänderung wurde am 30. Juni 2026 in das Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 42243 eingetragen. Mit der Eintragung der Satzungsänderung in das Handelsregister wurde die Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in Stammaktien wirksam und die Inhaber der bisherigen 54.675.505 Vorzugsaktien automatisch zu Inhabern von Stammaktien. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt weiterhin 615.810.431 EUR und besteht nunmehr aus 615.810.431 auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nennbetrag von jeweils 1 EUR.

Diese Satzungsänderung macht auch die depot- und börsenmäßige Umstellung der bisherigen Vorzugsaktien erforderlich. Da der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile satzungsgemäß ausgeschlossen ist, wurden die aus der Umwandlung der Vorzugsaktien hervorgehenden 54.675.505 Stammaktien zusammen mit den bereits bestehenden Stammaktien in einer Globalurkunde verbrieft und bei der Clearstream Europe AG, Frankfurt, hinterlegt. Die Depotbanken werden nach dem Stand vom 30. Juni 2026 (nach Börsenschluss) die Depotbestände der Vorzugsaktien (ISIN DE0005190037) im Verhältnis 1: 1 in Stammaktien umbuchen. An die Stelle jeweils einer Vorzugsaktie tritt eine Stammaktie (ISIN DE0005190003). Für die Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf.

Die aus der Umwandlung der Vorzugsaktien hervorgehenden 54.675.505 Stammaktien, die ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt sind, sollen auf Antrag der Gesellschaft am 30. Juni 2026 zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum regulierten Markt an der Börse München zugelassen werden. Die Aufnahme des Handels und der Notierung ist für den 1. Juli 2026 vorgesehen.

Mit Ablauf des 30. Juni 2026 werden der Börsenhandel und die Notierung für die Vorzugsaktien (ISIN DE0005190037) eingestellt. Vorliegende Börsenaufträge für Vorzugsaktien erlöschen.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX

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June 30, 2026 04:40 ET (08:40 GMT)