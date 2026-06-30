DJ PTA-NVR: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
München (pta000/30.06.2026/10:45 UTC+2) - Veröffentlichung
1. Emittent Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 30.06.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 615.810.431 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1782809100375 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
June 30, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)