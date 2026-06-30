Starnberg/Rüsselsheim am Main (ots) -Bühne frei: Zum mittlerweile 15. Mal hat PEUGEOT am 29.06.2026 zur renommierten "Casting Night" eingeladen. Als langjähriger Partner des Bundesverbands Casting e.V. (BVC) richtete die Löwenmarkedie Veranstaltung in exklusiver Atmosphäre im traditionsreichen Münchner Yacht-Club direkt am Starnberger See aus. Mit diesem Engagement unterstreicht PEUGEOT seine enge Verbundenheit mit der Film- und Kinobranche sowie seine kontinuierliche Unterstützung kreativer Talente.Die BVC Casting Night gilt als deutschlandweit einzigartiges Eventformat, das Schauspielerinnen und Schauspieler, Produzentinnen und Produzenten, Agenturen, Redaktionen, Regisseure und Regisseurinnen sowie Casting Directors zusammenbringt. Ziel ist es, in ungezwungener Atmosphäre den Austausch innerhalb der Branche zu fördern und neue kreative Impulse zu setzen.Auch die diesjährige Ausgabe war ein voller Erfolg: Rund 450 Gäste folgten der Einladung und sorgten für eine prominent besetzte Veranstaltung. Neben zahlreichen bekannten Gesichtern aus Film und Fernsehen waren auch Vertreterinnen und Vertreter großer Produktionsfirmen sowie renommierte Casting Directors vor Ort. Die besondere Mischung aus Networking, inspirierenden Gesprächen und entspanntem Sommerabend-Flair machte die Veranstaltung erneut zu einem Highlight im Branchenkalender.Vincent Ricoux, Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland, sagte: "Mit der PEUGEOT BVC Casting Night schaffen wir seit vielen Jahren einen Rahmen für den Austausch zwischen aufstrebenden Talenten und etablierten Persönlichkeiten der Film- und Fernsehbranche. Es ist uns eine besondere Freude, eine Plattform zu bieten, auf der neue Kontakte entstehen, Erfahrungen geteilt und kreative Impulse weitergegeben werden. Diese Partnerschaft zeugt von unserem tiefgreifenden Engagement für das Kino. Als Partner des BVC freuen wir uns, erneut Gastgeber eines Abends zu sein, der die Vielfalt und Kreativität der Film- und Fernsehbranche sichtbar macht."Die Vorstandsmitglieder des BVC, Karimah El-Giamal, Sabine Weimann, Deborah Congia, ergänzten: "Wir freuen uns, dass PEUGEOT mit der PEUGEOT BVC Casting Night Menschen aus der Film- und Medienbranche zusammenbringt, Raum für Begegnungen schafft und die Bedeutung professionellen Castings sichtbar macht."PEUGEOT setzt sich für Filmförderung einNicht nur bei der BVC Casting Night engagiert sich PEUGEOT: Bereits seit mehreren Jahren ist die Löwenmarke bei renommierten Film- und Kinoveranstaltungen präsent. In Deutschland ist PEUGEOT seit diesem Jahr Partner des Deutschen Filmpreises. International kooperiert die Marke unter anderem mit den Filmfestspielen von Venedig, der César-Verleihung, den Filmfestspielen von Cannes sowie der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Damit unterstreicht die Marke ihre enge Verbindung zum Kino und setzt auf die gemeinsamen Werte von Emotion, Kreativität und Exzellenz.Über den Bundesverband Casting e.V.Der Bundesverband Casting e.V. ist die deutsche Interessenvertretung professioneller Casting Directors in der Film- und Medienbranche. Mit der Gründung des BVC im Jahr 2003 haben sich erstmalig Casting Directors aus dem deutschsprachigen Raum mit dem Ziel vernetzt, ihre Interessen gemeinsam zu stärken, innerhalb der Filmbranche gebündelt sichtbar zu machen und durchzusetzen. www.castingverband.deWeiteres Bildmaterial finden Sie unter diesem Link: PEUGEOT BVC Casting Night 2026 (https://stellantis-media.com/peugeot-bvc-casting-night-photos/)Der Link wird in den kommenden zwei Tagen mit weiterem Material befüllt.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: +49 1525 6600832silke.ripplinger@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6305156