Zürich - Salesforce erweitert sein Agentforce Portfolio um den Agentforce Help Agent: Der direkt einsatzbereite autonome Kundensupport-Agent basiert auf der Agentforce 360 Plattform und ist für den Einsatz über mehrere Kontaktkanäle ausgelegt, inklusive Voice, Web, Portale und Messenger-Dienste. Der Agentforce Help Agent unterstützt Service-Anfragen vom Erstkontakt bis zur Lösung mittels einer umfangreichen Bibliothek an vordefinierten Workflows, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab