Berlin - Der Medienkonzern Axel Springer hat die Übernahme der britischen Telegraph Media Group (TMG) abgeschlossen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Abschluss der Transaktion erfolgt demnach "nach allen erforderlichen regulatorischen Genehmigungen im Vereinigten Königreich, Irland und Österreich".
Als Teil von Axel Springer soll die Telegraph Media Group von einer "beschleunigten digitalen Transformation" profitieren. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz soll zudem "zur Förderung von Innovation und Wachstum" verstärkt werden. Zudem plant das Unternehmen, in den US-Markt zu expandieren. Axel Springer will das Anzeigen- und Abonnementgeschäft der Telegraph Media Group und das Veranstaltungsgeschäft sowie die Premium-Angebote ausbauen. Die redaktionelle Unabhängigkeit soll dabei gewahrt bleiben.
Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, erklärte, dass dieser Tag ein "bedeutender Meilenstein" für das Unternehmen sei. Axel Springer wurde 1946 nach der Erteilung einer Lizenz durch die britischen Behörden gegründet, und "The Telegraph" sei damals ein Vorbild gewesen.
Als Teil von Axel Springer soll die Telegraph Media Group von einer "beschleunigten digitalen Transformation" profitieren. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz soll zudem "zur Förderung von Innovation und Wachstum" verstärkt werden. Zudem plant das Unternehmen, in den US-Markt zu expandieren. Axel Springer will das Anzeigen- und Abonnementgeschäft der Telegraph Media Group und das Veranstaltungsgeschäft sowie die Premium-Angebote ausbauen. Die redaktionelle Unabhängigkeit soll dabei gewahrt bleiben.
Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, erklärte, dass dieser Tag ein "bedeutender Meilenstein" für das Unternehmen sei. Axel Springer wurde 1946 nach der Erteilung einer Lizenz durch die britischen Behörden gegründet, und "The Telegraph" sei damals ein Vorbild gewesen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur