Die Aktie von Novo Nordisk arbeitet sich weiter peu à peu aus dem Tal der Tränen. Zur Stunde notiert der europäische Blue Chip wieder auf dem höchsten Stand seit dem Februar. Geht es nach den Analysten von Jefferies, so ist das Kurspotenzial erschöpft. Die charttechnische Ausgangslage hingegen ist aussichtsreich.Das Wichtigste kurz und knapp• Jefferies erhöht das Kursziel• Novo Nordisk wird am 05. August die Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorlegen• Charttechnisch spannende AusgangslageJefferies-Analyst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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