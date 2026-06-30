Die Allianz-Aktie steigt am Dienstag erneut auf ein neues Rekordhoch. Zudem liefert der der Versicherer ein starkes fundamentales Signal: In einem wichtigen Teilmarkt hat sich der Konzern wieder an die Spitze gesetzt und Generali vom Thron verdrängt. Ein erneuter Beleg für die Marktstellung des DAX-Schwergewichts.Das Wichtigste kurz und knapp• Die Allianz ist 2025 wieder Deutschlands größter Anbieter fonds- und indexgebundener Lebensversicherungen.• Mit knapp 4,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär