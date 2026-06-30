Die BMW-Aktie bleibt massiv unter Druck. Seit dem Monatsstart summiert sich der Kursverlust inzwischen auf rund -23%. Damit wurde das in der letzten Analyse genannte Korrekturziel bei 58,42 € bereits erreicht. Doch trotz möglicher Erholungsversuche bleibt die charttechnische Lage ganz klar angeschlagen, sodass mehr als korrektive Erholungen nicht zu erwarten sind. Tageschart bleibt negativ In der vorangegangenen Analyse stand auf Wochenbasis bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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