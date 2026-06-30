Die SAP-Aktie bleibt weiter unter Druck. Während sich das Chartbild zuletzt deutlich eingetrübt hat, rückt gleichzeitig die Debatte um den KI-Standort Deutschland stärker in den Fokus. Neue Aussagen der Deutschen Bank zeigen, warum gerade jetzt erheblicher Handlungsbedarf besteht. Deutschland investiert zu wenig in Software Nach Einschätzung der Deutschen Bank droht Deutschland bei der Revolution durch Künstliche Intelligenz weiter zurückzufallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de