Die Deutsche-Telekom-Aktie steht weiter stark unter Druck. Nach dem deutlichen Rückgang am Vortag setzt sich der Abgabedruck auch heute fort. Mehrere wichtige Unterstützungszonen wurden inzwischen unterschritten. Damit hat sich das Chartbild deutlich verschlechtert und Anleger warten nun auf eine neue Stabilisierung. Fusionsspekulationen sorgen weiter für Unsicherheit Belastet wird die Aktie weiterhin von Spekulationen über eine mögliche vollständige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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